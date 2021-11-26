أوقاف كفر الشيخ: افتتاح مسجد بقرية بتكلفة مليون و500 ألف بالجهود الذاتية

جدة - نرمين السيد - أكد الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنه تم افتتاح مسجد عميرة الشرقية بمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، بتوجيهات جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف، فى حضور عدد كبير من الأئمة بالبرلس وبلطيم والأهالى، على مساحة 305 مترا، منهم 220 متر مساحة الصحن، بتكلفة مليون و525 ألف بالجهود الذاتية.



وأضاف يونس، أن يشيد بالجهود الذاتية من قبل الأهالى الذين تحملوا التكلفة، بالاضافة لفرش المسجد بالجهود الذاتية، مشيرا إلى أنه تم الالتزام بالخطبة الموحدة فى جميع المساجد والتى حددتها وزارة الأوقاف بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وموضوعها الأمن والأمان وحسن معاملة المواطنين بعضهم البعض. وأضاف الشيخ عطا بسيونى، وكيل مديرية الأوقاف، تم اتخاذ وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتطهير المساجد عقب وبعد الصلاة، وتم فتح دورات المياه قبل الصلاة بوقت قليل وتم غلقها وغلق المساجد عقب أداء الصلاة، ولم ترصد غرفة العمليات أى مخالفات.

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