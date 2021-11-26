جدة - نرمين السيد - بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، مع بدر عبدالعاطى مساعد وزير الخارجية قبل تسلمه العمل كسفير لمصر فى بروكسل، ملف الصادرات الزراعية المصرية وتصدير الأسماك لدول الاتحاد الأوروبى.



وذكر بيان لوزارة الزراعة اليوم الجمعة، أن اللقاء تناول تعميق التعاون الزراعى وزيادة التبادل التجارى مع الدول الأوروبية، خاصة فى ظل تزايد الطلب على المنتجات الزراعية المصرية والتى تتمتع حاليا بسمعة جيدة فى معظم دول العالم. حضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وعمر أبوعيش رئيس المكتب الوطنى لاتفاقية الشراكة الأوروبية، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور صلاح مصيلحى رئيس هيئة الثروة السمكية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيد القصير يبحث مع مساعد وزير الخارجية ملف الصادرات الزراعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.