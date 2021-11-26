منح المستشار أحمد الزند الرئاسة الشرفية لنادى قضاة مصر

ومنح المستشار عبد المحسن، المستشار الزند الرئاسة الشرفية لنادى القضاة، ثم قدم المستشار عبد الله عمر شوضة رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر هدية إلى المستشار الزند.
جاء ذلك خلال الاحتفال الذى أقامه نادى القضاة على هامش الجلسة الافتتاحية لمنتدى شيوخ القضاة السنوى والذى ينظمه النادى على ضفاف بحيرة قارون بفندق أوبرج الفيوم، بحضور المستشار عبد الله عمر شوضة رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار عصام فريد رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار فتحى حنضل النائب الأول لرئيس محكمة النقض والمستشار محمود مسعود النائب الثانى لرئيس محكمة النقض، والمستشار عبد الملك القمص رئيس محكمة استئناف الإسكندرية والمستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وفى نهاية اللقاء تم منح شيوخ القضاة الدروع التذكارية من قبل نادى القضاة وتكريم وزراء العدل السابقين على ما بذلوه من جهود خلال فترة توليهم وعملهم فى خدمة الوطن.
قال المستشار محمد صبحى سكرتير عام نادى القضاة، إن اقامة منتدى شيوخ القضاة هذا العام بمحافظة الفيوم، جاء لإلقاء الضوء على طبيعة المحافظة الساحرة وما تتمتع به من ميزات بيئية، وحتى تكون قبلة القضاة وأسرهم بعد ذلك فى قضاء أجازاتهم السنوية، مما يسهم فى دعم وتنشيط السياحة الداخلية.
وأضاف المستشار أبو الحسين قايد الوكيل الأول لرئيس النادى والمتحدث الرسمى للنادى، بأن المنتدى الذى يعقد سنويا يهدف لتبادل الآراء والرؤى بين جموع القضاة، وخاصة من الشيوخ الذين اكتمال عطاؤهم ويعد فرصة كبيرة للاستفادة من تجاربهم ورؤيتهم لتطوير المنظومة القضائية.
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