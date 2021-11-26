هيئة الأرصاد تنفذ دورة تدريبية عن عمليات التنبؤ بالطقس

جدة - نرمين السيد - نظم المركز الإقليمى للتدريب التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدنى، دورة تدريبية بعنوان "تفسير واستخدام مخرجات النماذج العددية فى عمليات التنبؤ بالطقس"، بالتنسيق مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.



وتم تقسيم الدورة التدريبية إلى جزئين جزء أون لاين شارك فيه 33 مشارك من الدول الإفريقية والأسيوية، على أن يتم اختيار أفضل 15 مشاركا لحضور الجزء الثانى من الدورة فى مركز القاهرة الإقليمى للتدريب بالهيئة العامة للأرصاد الجوية وذلك العام المقبل.

وتهدف الدورة إلى تحسين التنبؤ بالطقس باستخدام مخرجات النماذج العددية مع مواكبة أحدث الأساليب المتبعة، بالإضافة إلى استخدام مخرجات النماذج العددية لتقديم خدمات اكثر دقة وفق احتياج العملاء.

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، نحو تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية والعربية الشقيقة بما يتماشى مع سياسة الحكومة المصرية لدعم دول الجوار فى مختلف المجالات.