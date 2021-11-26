وزير الأوقاف السعودى: الرئيس السيسى منحة ربانية لمصر

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، منحة ربانية لمصر فى هذا التوقيت.



وأشاد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودى، خلال لقائه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين، والتحضير لاجتماع المجلس التنفيذى لوزراء الشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامى، بجهود الرئيس العظيمة فى البناء والتنمية والإصلاح والنهوض بالدولة المصرية.

كما أشاد بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولى عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان فى التنمية والإصلاح بالمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن قوة مصر والسعودية هى قوة للعالم العربى والإسلامى وخدمة قضايا الأمة.

كما أشاد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودى، بجهود وزارة الأوقاف المصرية فى نشر الفكر الوسطى المستنير ومواجهة الفكر الظلامى المتطرف.

وأهدى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودى، نظيره المصرى نسخة من كتاب الله (عز وجل) من مطبوعات مجمع الملك فهد بن عبد العزيز لطباعة المصحف الشريف، كما أهداه درع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تقديرًا لجهوده فى خدمة الدعوة.

من جهته عرض وزير الأوقاف، جانبًا من الجهود العظيمة التى يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى النهوض بالدولة المصرية وخدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية والسلام الإنسانى، كما ثمن دور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولى عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان فى خدمة الحرمين الشريفين وقضايا الأمتين العربية والإسلامية، مؤكدًا على متانة العلاقة وأهميتها بين الدولتين الشقيقتين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية فى مختلف المجالات.

وأشاد وزير الأوقاف بجهود وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية فى مواجهة الفكر المتطرف بصفة عامة والفكر الإخوانى الهدام بصفة خاصة، وأهدى نظيره السعودى نسخة من الإصدار الثانى لسلسلة (رؤية) للفكر المستنير الذى يضم خمسة عشر كتابًا فى مقدمتها كتاب (الجاهلية والصحوة)، وكتاب (هؤلاء هم الإخوان)، وهو ما كان محل إشادة وتقدير الوزير السعودى.