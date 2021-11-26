/663121/النائبة-ولاء-التمامى-افتتاح-طريق-الكباش-يجعل-من-مدينة-الأقصر-أكبر-متحف-مفتوح-بالعالم

اشادت النائبة ولاء التمامي، عضو لجنة القوى العاملة، بمحلس النواب، بالحفل الساحر الذي اقيم أمس على أرض مصر لافتتاح طريق الكباش بالاقصر.

كما هنأت النائبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنجاح الباهر للحفل، موكدة أن مصر نجحت بشكل رائع فى الترويج لاكتشافاتها الأثرية رغم انتشار جائحة كورونا.

واكدت، التمامي، في تصريحات صحفية لها اليوم أن الحفل أعاد أجواء الاحتفال القديم بعيد الأوبت المقدس عند الفراعنة، بما تضمنه من موسيقى وعروض ضوء وعروض راقصة، و أن هذا الاحتفال سيجعل من مدينة الأقصر أكبر متحف مفتوح بالعالم حيث تم إحياء ممر تاريخي يعود عمره لما يزيد على 3 آلاف عام يربط معبد الأقصر بمعبد الكرنك على امتداد نحو 2700 متر.

وقالت "التمامي" علينا أن نفتخر بكل ما يحدث على أرض مصر، التي أصبحت محل اهتمام عالمي، و أن العائد السياحي والاقتصادي الذي ستحصده مصر بعد هذا الاحتفال سيكون كبير جدا، وسيكون له مردود واسع خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع اقتراب أعياد عيد الميلاد وإجازات الكريسماس.

ويذكر أن يعود طريق الاحتفالات إلى قبل أكثر من 5 آلاف عام، عندما شق ملوك مصر الفرعونية فى طيبة "الأقصر حاليا" طريق الكباش لتسير فيه مواكبهم المقدسة خلال احتفالات أعياد الأوبت كل عام، وكان الملك يتقدّم الموكب ويتبعه علية القوم، كالوزراء وكبار الكهنة ورجال الدولة، إضافة إلى الزوارق المقدسة المحملة بتماثيل رموز المعتقدات الدينية الفرعونية، فيما يصطف أبناء الشعب على جانبى الطريق، يرقصون ويهللون فى بهجة وسعادة، وبادر إلى شق هذا الطريق الملك أمنحوتب الثالث، تزامنا مع انطلاق تشييد معبد الأقصر، لكن الفضل الأكبر فى إنجاز "طريق الكباش" يعود إلى الملك نختنبو الأول مؤسس الأسرة الثلاثين الفرعونية «آخر أسر عصر الفراعنة»