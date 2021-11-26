مائل للحرارة نهارا.. الأرصاد تعلن توقعات طقس السبت

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا السبت، نهارا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس مائل للبرودة على جميع الأنحاء.



كما يتوقع الخبراء تكون شبورة مائية "5 ص : 7 ص" على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع شوائب عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية .

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-

العظمى الصغرى

القاهرة 29 18

الإسكندرية 27 17

وادى النطرون 28 15

طنطا 28 17

شبين الكوم 29 18

دمنهور 28 17

بلطيم 28 16

مطروح 28 15

السلوم 26 15

سيوة 29 11

بورسعيد 25 16

دمياط 25 15

الزقازيق 29 16

المنصورة 28 15

الإسماعيلية 28 16

السويس 28 13

العريش 26 15

رفح 26 15

رأس سدر 28 15

نخل 25 09

نويبع 24 16

طابا 23 16

كاترين 24 08

الطور 26 12

شرم الشيخ 28 19

الغردقة 29 20

مرسى علم 27 19

الفيوم 29 15

بنى سويف 29 14

المنيا 29 13

أسيوط 29 12

سوهاج 30 12

قنا 31 12

الأقصر 32 13

أسوان 32 14

إدفو 32 13

أبوسمبل 31 12

الوادى الجديد 31 11

شلاتين 27 17

أبو رماد 26 18

حلايب 25 18

رأس حدربة 25 19

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:-

العظمى الصغرى

مكة 35 24

المدينة 32 19

الرياض 29 15

المنامة 27 22

أبوظبى 30 24

الدوحة 32 23

الكويت 27 14

دمشق 19 06

بيروت 22 19

عمان 22 11

القدس 22 14

غزة 25 17

بغداد 25 11

مسقط 28 24

صنعاء 23 07

الخرطوم 36 23

طرابلس 23 16

تونس 19 10

الجزائر 14 10

الرباط 16 09

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم: -

العظمى الصغرى

أنقرة 15 08

إسطنبول 17 14

إسلام اباد 23 10

نيودلهى 27 11

جاكرتا 34 24

بكين 09 02-

كوالالمبور 32 24

طوكيو 14 06

اثينا 19 14

روما 14 08

باريس 05 02

مدريد 10 02

برلين 05 02

لندن 05 01

مونتريال 03 04-

موسكو 02 01

نيويورك 07 01

واشنطن 08 01

نواكشوط 31 19

أديس أبابا 23 09