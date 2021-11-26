خبيرة آثار: حفل الكباش أبهر العالم وجسد مكانة مصر الحضارية والتاريخية

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة هالة غنيم الخبيرة الدولية فى تاريخ الفن والآثار، أن حفل افتتاح طريق الكباش أبهر العالم أجمع وجسد مكانة مصر الحضارية والتاريخية وريادتها العالمية منذ أقدم العصور.



وأضافت غنيم - فى تصريحات اليوم الجمعة- أن إحياء طريق الكباش والذى يطلق عليه "طريق الآلهة"، بعث رسالة عالمية تؤكد أن مصر هى الماضى والحاضر والمستقبل، فهى تحيى طريق ملكى يرجع إلى نحو 3400 سنة فى ظل ما تشهده من مشروعات تنمية عملاقة تشمل جميع الميادين.

وأوضحت أن تلك الرسالة العالمية التى بعثها الحدث وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، تؤكد أن مصر حضارة قديمة أبهرت العالم وستكمل مسيرة التنوير والتقدم والريادة المتفردة.

ولفتت غنيم، إلى الرؤية الواعية التى تتمتع بها القيادة السياسية التى ترعى وتحافظ على ثروات مصر وتاريخها بشكل غير مسبوق يمثل أقوى وأمثل استغلال للقوى الناعمة على المستوى الوطنى والإقليمى والدولى، مؤكدة أن تلك الرؤية تعى جيدًا مكانة مصر الحضارية والتاريخية وتربط بين ما تمتلكه مصر من حضارة وتاريخ يضرب بجذوره فى أعماق التاريخ وما ينفذ من مشروعات تنمية وتطوير فى جميع المجالات، لتؤكد أن مصر الحضارة القديمة والحاضر والمستقبل.

وأكدت على البراعة فى استخدام تقنيات التكنولوجيا الحديثة فى حدث مهيب أبهر العالم من خلال حفل افتتاح طريق الكباش ومزج بين الحداثة وعبق التاريخ القديم.

وأشارت إلى أن ما تقدمه مصر من مشروعات أثرية وتاريخية عملاقة تبهر العالم وترسخ وتحافظ على الهوية المصرية المتفردة، وتنشأ الأطفال فى مصر والعالم الأجمع على المكانة العظيمة للحضارة المصرية الرائدة منذ فجر التاريخ، خصوصًا وأن الاحتفال بعد أشهر قليلة من تنظيم مصر موكبًا مهيبًا عبر شوارع القاهرة، لنقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصرى فى التحرير إلى المتحف القومى للحضارة بمنطقة الفسطاط.