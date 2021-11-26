غدا.. الرعاية الصحية تطلق أكبر منصة تفاعلية رقمية Care Connect

جدة - نرمين السيد - تستعد الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، غدا السبت 2021/11/27، للإعلان عن الإطلاق الرسمى لأول منصة تفاعلية رقمية باسم Care Connect للتواصل إلكترونيا بين مقدمى الخدمة من العاملين بهيئة الرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحى الشامل الجديد "بورسعيد والأقصر والإسماعيلية"، وذلك ضمن فعاليات الملتقى السنوى الثانى للهيئة، والمنعقد هذا العام 2021 تحت شعار (فلنبن معا مستقبل صحة مصر)، بمحافظة الإسماعيلية ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.



وأوضح الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن المنصة الرقمية Care Connect عبارة عن تطبيق إلكترونى يتيح التواصل بين جميع العاملين بالمقر الرئيسى للهيئة العامة للرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحى الشامل الجديد.

ولفت إلى أنها تتميز بإتاحة التواصل على مختلف المستويات العليا والقيادية والإشرافية والتكرارية والوسطى وغيرها من الدرجات الوظيفية للعاملين، ومن مختلف التخصصات سواء الطبية أو الإدارية أو الفنية وغيرها من التخصصات التى تعمل جميعها على توفير أفضل خدمات رعاية صحية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل وكافة المتعاملين بجودة عالمية.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أن Care Connect تستهدف تبادل الخبرات والأفكار والتواصل الفعال بين الأفراد العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية وإتاحة خدمات كثيرة للعاملين، إضافة إلى مساعدتهم على اكتساب مهارات جديدة حيث أنها تتيح مجالا للتنسيق والنقاش بين العاملين فى تطوير الخدمات بما يضمن استمرارية الارتقاء بالخدمات والرعاية الصحية المقدمة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل وكافة المتعاملين، وصولا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء للمواطنين، علاوة على أنها خطوة من خطوات هيئة الرعاية الصحية نحو التحول الرقمى لكل آليات العمل واستراتيجيتها فى رقمنة الخدمات الصحية كجزء من استرتيجية الدولة لبناء مصر الرقمية.

وأضاف السبكى، أن هذه المنصة تمثل خطوة لبناء جسور من التواصل بين الإدارات العليا بالهيئة وجميع العاملين بها وفروعها ومنشآتها الصحية بمحافظات التأمين الصحى الشامل، وكذلك بين العاملين وبعضهم البعض، وأنها تعد نقطة انطلاقة جديدة للهيئة، كأول مؤسسة توفر منصة إلكترونية للتواصل بين العاملين وخاصة من أعضاء المهن الطبية، مؤكدا استراتيجية الهيئة فى أن تصبح هيئة ذكية رقمية لا ورقية بما يسهم فى تحسين بيئة العمل لمقدمى الخدمة الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها، من خلال الاستفادة بالوسائل التكنولوجية الحديثة ونظم الرقمنة فى تحقيق رؤيتها ورؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.

وتابع السبكى: أنه يمكن تحميل التطبيق الإلكترونى Care Connect على الهواتف المحمولة سواء التى تعمل بنظام الاندرويد وكذلك الآيفون من خلال روابط إلكترونية محددة تم نشرها خلال مرحلة التشغيل التجريبى للمنصة عبر إحدى التطبيقات الإلكترونية الحديثة المعتمدة للتواصل بين العاملين، مؤكدا أنه شهدت المنصة خلال مرحلة التشغيل التجريبى العديد من التفاعلات الإيجابية بين العاملين وطرحهم الكثير من المقترحات والمتطلبات لزيادة فوائد المنصة، والتى تم العمل على تنفيذها لبدء التشغيل الرسمى للتطبيق بأعلى جودة ممكنة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم المشتركين على المنصة أكثر من مليون مشترك من العاملين بالهيئة فى مختلف المحافظات التى سيتم تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بها تدريجيا.

واستكمل السبكى، أنه تمت هذه المنصة الإلكترونية بالتعاون مع كبرى الشركات الرائدة فى مجال تقديم الخدمات الطبية عن بعد، شركة البالطو للخدمات الطبية أونلاين (ElBalto)، مشيرا إلى حرص الهيئة على التعاون مع كافة شركاء النجاح سواء من القطاع الحكومى أو الخاص ذات المكانة الدولية المتميزة، ومنها شركة البالطو للخدمات الطبية والذى سبق التعامل معها فى توفير الاستشارات الطبية عن بعد لمنتفعى التأمين الصحى الشامل وقت جائحة كورونا، موجها شكره وتقديره لكل من يقدم الدعم والتعاون مع هيئة الرعاية الصحية فى توفير أفضل خدمات رعاية صحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل باعتبارها ذراع الدولة الرئيسية فى ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات الصحية لهم، تماشيا مع سياسة التكامل التى تتبناها الدولة فى إتاحة توفير الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل من القطاعين الحكومى والخاص شريطة استيفائها وحصولها على درجة الاعتماد والجودة لضمان توفير الخدمة بشكل متكامل وبجودة عالمية للمصريين.

تجدر الإشارة، إلى أنه انطلقت فعاليات الملتقى السنوى الثانى للهيئة العامة للرعاية الصحية، بدءا من اليوم 26 نوفمبر 2021، بالتزامن مع مرور عامين على التدشين الرسمى للرئيس عبدالفتاح السيسى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد من محافظة بورسعيد أولى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة 26 نوفمبر 2019.

وتشمل فعاليات الملتقى استعراض عامين من إنجازات هيئة الرعاية الصحية وريادتها فى توفير أفضل الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل وكافة المتعاملين بجودة عالمية ومستهدفاتها للمرحلة المقبلة، وكذلك استخداماتها للتكنولوجيا ونظم التحول الرقمى لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الصحية وأثر ذلك على سرعة تطور الرعاية الصحية بمصر، إضافة إلى تسليم الجوائز للمتميزين بالعمل من هيئة الرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحى الشامل لعام 2021، وتكريم شركاء النجاح لإسهاماتهم المتميزة فى دعم نجاح الهيئة سواء من القطاع الحكومى أو الخاص، إلى جانب انعقاد ورش عمل وجلسات علمية مع كبرى الجهات المعنية بالشأن الصحى لتبادل المعرفة والخبرات والإطلاع على كل ما هو جديد والابتكارات فى خدمات الرعاية الصحية لضمان أفضل خدمات رعاية صحية للمواطنين وبجودة عالمية.