إطلاق تدريبات مودة للمخطوبين.. أبرز أنشطة وزارة التضامن فى أسبوع (فيديو)

جدة - نرمين السيد - السبت 20 نوفمبر - وزيرة التضامن توافق على منح للجمعيات الأهلية قدرها 411 مليون جنيه خلال شهر أكتوبر. - التضامن تستعرض جهودها لكفالة الحقوق المتكاملة للأطفال بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للطفل. - إطلاق تدريبات "مودة" لتدريب المخطوبين بمراكز الشباب على مستوى أربع محافظات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان. الأحد 21 نوفمبر - وزيرة التضامن تشارك فى ندوة حول كبار السن فى العالم العربى "نقطة الاستفادة من إمكانية العائد الديموغرافى". - المشاركة فى اجتماع لمناقشة رعاية مؤتمر المبادرين الخاص "العصر الجديد للأشخاص ذوى الإعاقة". - وزيرة التضامن تستعرض تقريرًا عن نتائج حملات الكشف عن تعاطى العاملين المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة. - استمرار الهلال الأحمر المصرى فى تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية وإجراء التحاليل وتوزيع الأدوية لمتضررى السيول بأسوان. الإثنين 22 نوفمبر - وزيرة التضامن الاجتماعى تدشن مبادرة التدريب الإلكترونى لأكثر من 100 ألف مكلفة خدمة عامة لتعزيز معارفهم ومهاراتهم وتأهيلهم ككوادر تنموية ومهنية. - المشاركة فى اجتماع برئاسة رئيس الوزراء عن إزالة التعديات على الأراضى الزراعية. - القباج تلتقى ببعثة البنك الدولى لمناقشة المعاش التعاقدى. - وتشارك فى اجتماع بشأن الاستعداد لاحتفالية قادرون باختلاف. الثلاثاء 23 نوفمبر - التضامن الاجتماعى والتخطيط تبحثان آلية تفعيل مشاركة التضامن للمرة الثالثة فى الدورة القادمة لجائزة مصر للتميز الحكومى. - وزيرة التضامن تجتمع مع فريق عمل التنمية والاستثمار بالوزارة فى إطار العمل على إعادة قطاعات الوزارة المختلفة. - وتشارك فى اجتماع بشأن الخط الساخن "أبناء مصر" بالتعاون مع جمعية "وطنية". - صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ينفذ برنامج "اختار حياتك" بقرى حياة كريمة لتوعية طلاب المدارس بأضرار التدخين وتعاطى المخدرات. الأربعاء 24 نوفمبر - حضانات الطفولة المبكرة تعمل بنسبة إشغال 80% مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للاطمئنان على صحة وسلامة الأطفال. - وزيرة التضامن الاجتماعى تشارك فى اجتماع مع المكتب الإقليمى للأمم المتحدة للمتطوعين. - بنك ناصر يوقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية لتقديم التمويل والحلول الرقمية المتكاملة للغرف التجارية بجميع أنحاء الجمهورية. - مبادرة "القرار قرارك" لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان تصل إلى أسوان لتعريف العاملين بالمحافظة بآليات قانون فصل الموظف المتعاطى للمواد المخدرة وبدء تطبيقه اعتباراً من منتصف ديسمبر. الخميس 25 نوفمبر التضامن الاجتماعى تطلق حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد الفتيات والسيدات تحت شعار "أنتم أبطال أسرتكم".

- وزيرة التضامن الاجتماعى تشارك فى احتفالية افتتاح طريق الكباش بحضور رئيس الجمهورية بمعبد الأقصر.

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