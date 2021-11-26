35 سفيرا يزورون البر الغربى ومقبرة نفرتارى (صور)

جدة - نرمين السيد - حرص، 35 سفيرا من سفراء مختلف دول العالم فى القاهرة الذين شاركوا أمس فى حضور فعالية "الأقصر.. طريق الكباش"، على زيارة البر الغربى وما يحتويه من مقابر ملكية متفردة، خصوصًا تلك المتعلقة بالملكة نفرتارى.



ومن جانبهم، أعرب السفراء أن مشاهدتهم خلال الفعالية أمس للفيلم التسجيلى الذى يبرز المقومات السياحية والأثرية التى تتمتع بها الأقصر، خلق لديهم اهتمام وشغف كبير بزيارة الأماكن الأثرية بها وعلى الأخص مقبرة الملكة نفرتارى والتعرف عليها عن قرب، حيث أبدوا انبهارهم الشديد بروعة هذه المقبرة وبما تحتويه من مناظر ذات الوان زاهية. وأشار السفراء إلى أن هذه المقبرة تعد واحدة من أجمل المقابر الفرعونية الأثرية التى زاروها، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية لهم من داخل المقبرة.

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