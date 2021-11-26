الناظر عن متحور كورونا: بلاش تنكدوا على نفسهم وتجروا وراء عناوين مثيرة

جدة - نرمين السيد - دعا الدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومى للبحوث السابق، المواطنين إلى عدم تصديق الشائعات بشأن متحور كورونا الجديد، والالتزام بالإجراءات الاحترازية لحماية أنفسهم.



وكتب الناظر، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "بلاش حضراتكم تنكدوا على أنفسكم وعلى أصحابكم وتجروا وراء عناوين الأخبار المثيرة المرعبة وننشر حالة الخوف بسبب ما تتناقله المواقع عن متحور جديد لكورونا واسمه نو ظهر فى جنوب إفريقيا وهوب يومين وتلاقى حد يقولك ده هايجى مصر ونبدأ ننشر الرعب بين الناس". وتابع: "بفكر حضراتكم بقصة متحور دلتا والفطر الأسود والأصفر والأبيض والحقونا!! وألاقى واحد جاى عندى فى العيادة عنده حسنة فى وشه ويقولى يا ترى دى الفطر الأسود؟ بالراحة كده وبلاش ننشر الرعب بين الناس وفى الأول والآخر يا سيدى إلبس الكمامة والتزم بالإجراءات الاحترازية وأمن نفسك وإبعد عن الأخبار والتوتر".

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