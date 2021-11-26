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شروط الطيران بين مصر والسعودية، مسار اهتمام الآلاف من العاملين والمواطنين، حيث يسعى الكثير من الأفراد اللحاق بأعمالهم فى المملكة العربية السعودية والعكس.

دوت الخليج

بعد عودته رسميا.. شروط الطيران بين مصر والسعودية

وظل الطيران بين مصر والسعودية معلقًا خلال الأيام الماضية بسبب اجراءات فيروس كورونا المستجد وآثاره السلبية على المواطنين، وهو الأمر الذى دفع المملكة العربية السعودية إلى تشديد الاجراءات الاحترازية.

وكانت مصر خارج إطار الانتقال بين البلدين الشقيقين مصر والسعودية، حيث أتيح ذلك للذين تلقوا لقاحات كورونا والذين قاموا بالتحليلات اللازمة.

ووفقًا لما أشارت إليه المملكة العربية السعودية فى منشور لها فقد أكدت على أنه بناءً على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي محليًا وعالميًا، وما تم رفعه إلى الجهات الصحية بشأن تطورات جائحة كورونا، فإنه قد ثبت وضع الاستقرار الوبائي فى عدد من الدول.

ووفقًا لما أكدت عليه السعودية، فإنه المسموح حاليًا لكلًا من مصر وعدد من الدول الأخرى وهم، إندونيسيا، باكستان، فيتنام، مصر، الهند، البرازيل، القدون إلى السعودية دون الحاجة إلى قضاء فترة مدتها 14 يومًا خارجها.

كما أشارت إلى أن تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي عليهم لمدة 5 أيام بغض النظر عن حالة تحصينهم خارج المملكة، واستمرار تطبيق الاستثناءات الصادرة بشأن بعض الفئات فى هذا الخصوص.

وينتظر الكثير من المواطنين التوقيت الذى من خلاله يمكن السفر إلى المملكة العربية والسعودية، حيث أماكن العمل الخاصة بهم وفقًا للشروط الجديدة والمتفق عليها.