/663126/ربنا-مخلقناش-عشان-نحاسب-بعض-تعليق-ناري-من-بيج-رامي-في-أول-ظهور-بعد-أزمة-زواجه-الثاني

وجه بيج رامي بطل كمال الأجسام ومستر أولمبيا، رسالة بشأن الهجوم الذي تم شنه تجاهه وبالأخص على مواقع التواصل الاجتماعي ، وذلك على خلفية زواجه الأاخير.

دوت الخليج جاء ذلك عبر صفحته الرسمية فيس بوك مضيفا:" اسمحولي أقول نصيحة صغيرة واقبلوها مني:" مستشهدا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم " من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه". بيج رامي: محدش عارف يا شباب ظروف حد ولا حد يقدر يحكم على حد وأكمل بيج رامي:" : محدش عارف يا شباب ظروف حد، ولا حد يقدر يحكم على حد ربنا ماخلقناش عشان نحاسب بعض على اي حاجة، ربنا هو اللي هيحاسبنا في الآخر على الغلط.. وكلنا بنغلط مافيش حد معصوم من الخطأ، حيث اننا نقوم بالخطأ وبالصح، ولكن ربنا لم يعطي فرصة لاحد لأن يقوم بمحاسبة الاخر". تعليق ناري من بيج رامي في أول ظهور بعد أزمة زواجه الثاني واختتم بيج رامي حديثه:" الكلام مش موجه لأي موضوع ، بس انا شايف في ناس شاغلة نفسها بحاجات لا تعرف تفاضيلها، وجمعة مبااركة عليكم كلكم".

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