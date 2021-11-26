/663129/حسام-مرسي-الاحتفالية-الأسطورية-لافتتاح-طريق-الكباش-تساهم-في-الترويج-للسياحة-والآثار-المصرية

أكد حسام مرسي المحلل السياسي، أن الاحتفالية الأسطورية لافتتاح طريق الكباش، الذي يعد أقدم ممر تاريخي بالعالم، وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وسط اهتمام عالمي، يدل علي مكانة مصر.

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وأضاف مرسي، خلال تصريحات صحفية، أن هذه الاحتفالية تمثل ما وصلت له الدولة المصرية من تقدم في إبراز كنوزها الأثرية على نحو مشرف ومتحضر، كما أنها ستساهم بشكل كبير في ترويج للسياحة والآثار المصرية.

حسام مرسي: الاحتفالية الأسطورية لافتتاح طريق الكباش تساهم في الترويج للسياحة والآثار المصرية

وأشار المحلل السياسي، إلي أن مصر الأن بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعمل على نهضة حقيقية في البناء والتنمية والإنسانية مبنية على حضارة وتاريخ وحاضر يرسم المستقبل، لافتا إلي أن هذا الحفل أعاد تقديم الأقصر والسياحة المصرية للعالم مرة أخري، كما أنه أكد علي عظمة الحضارة المصرية.