/663122/تشكيل-مباراة-الإسماعيلي-وغزل-المحلة-بالدوري-الممتاز

أعلن الأرجنتيني خوان براون، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة غزل المحلة في لقاء الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويبحث الإسماعيلي في مباراة اليوم امام المحلة، عن تحقيق الفوز الأول في نسخة الدوري الجارية، بعد حصد نقطة وحيده من أصل خمسة مباريات في الدوري الممتاز.

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة غزل المحلة.

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: محمد دسوقي – باهر المحمدي - محمد هاشم - عصام صبحي

خط الوسط: دونجا - عماد حمدي - مخلوف

الهجوم: شكري نجيب – شيلونجو – الشامي

على مقاعد البدلاء: أحمد عادل -أحمد عيد – محمد صادق – مصطفى فارس – عمر الوحش – أحمد أيمن – محمد عمار – محمد عادل – مروان شوقى.

تشكيل المحلة في المباراة:

محمود رضا ، محمد فتح الله ، معاذ الحناوي ،يحيي حامد ، ايهاب سمير ، احمد الشيخ ، ابراهيما كونيه ، احمد عفيفي ، باولن فوافي ، حميد ماو، عبده يحي،

الاحتياطي:عمرو شعبان ، محمود علاء ، ابراهيم صلاح ، خالد الاخميمي ، خالد سامي ، بازوكا ، احمد غنيم ، احمد الندري. ، اجويرو.

نتيجة مباراة الإسماعيلي والمقاولون:

حسم التعادل الإيجابي نتيجة هدف مقابل هدف، نتيجة مباراة الإسماعيلي، والمقاولون العرب، في لقاء الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وبهذا التعادل ينجح الإسماعيلي بقيادة خوان براون أن يحضد او نقطة في بطولة الدوري في هذا الموسم، أمام المقاولون العرب، وبعشرة لاعبين فقط من بداية الشوط الثاني.

وتلقى الظهير الأيسر للدراويش بطاقة حمراء مباشرة في المباراة في الدقيقة الـ 37 من عمر المباراة بعد تدخل قوي على لاعب المقاولون العرب.

سجل محمد هاشم لاعب الإسماعيلي الهدف الأول لفريقه في شباك المقاولون العرب، في الدقيقة الرابعة والسبعون من عمر اللقاء، ليتقدم بفريقه في نتيجة المباراة، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب المقاولون العرب.

وعاد محمد سالم بهدف التعادل بعد هدف الإسماعيلي بدقائق، من خلال كرة ركنية لفريق عماد النحاس، ويتابعها سالم ويسجل هدف التعادل في اللقاء.