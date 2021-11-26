/663125/البنك-الأهلي-يفوز-على-المقاولون-العرب-بثنائية-مقابل-هدف-وحيد

إنتهت مباراة البنك الأهلى مع المقاولون العرب الذى يجمع كلا الفريقين فى الجولة السادسة بالدورى الممتاز، بثنائية لصالح البنك الأهلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وأحرز فريق البنك الأهلي ، بينما نظيرة المقاولون احرز هدف وحيد من أحداث اللقاء. تشكيل المقاولون العرب محمود أبو السعود في حراسة المرمى أمير عابد، محمد سمير، فاروقا نور الدين، حسن الشامي في خط الظهر وفي الوسط: أحمد مجدي، عبد الرحمن جبنة، عبد الله ياسين، محمد حمدي زكي، لويس إدوارد وفي الهجوم: محمد سالم. تشكيل البنك الأهلي في حراسة المرمي: محمود الزنفلي اسحاق يعقوبو، محمد فتحي، محمود سيد، عاصم صلاح، فادي فريد، أمير مدحت، محمد هلال، أسامة عبد الله، أحمد ياسين، أسامة فيصل.

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