/663128/قبل-غلق-التصويت-بساعتين--المنافسة-تشتعل-بين-الدرندلي-ومرتجي-على-أمانة-الصندوق-وعمر-ياسين-والجارحي-تحت-السن

تشهد انتخابات النادي الأهلي المقامة حاليا بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، إقبالا كثيفا من جانب أعضاء الجمعية العمومية للإداء بأصواتهم مع فتح باب التصويت في تمام التاسعة صباح اليوم الجمعة، حيث يتنافس في الانتخابات 21 مرشحا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت الانتخابات صراع قوي بين الدرندلي ومرتجي على أمانة الصندوقـ بينما عمر ياسين والجارحي تحت السن.

وضمت العضوية فوق السن 11 مرشحًا، وهم طارق قنديل ومحمد الدماطي ومهندي مجدي ومحمد سراج الدين ومحمد شوقي ومحمد الغزاوي وحسام غالي وخالد عبد القادر وهم من قائمة محمود الخطيب، إلى جانب منار سعيد وأحمد نبيل ومحمد أحمد، أما العضوية تحت السن، شملت محمد الجارحي ومي عاطف من قائمة الخطيب، في المقابل يخوض محمد رأفت وعمر ربيع ياسين وعبد الله ضياء الانتخابات مستقلين.

ربيع ياسين

تواجد عمر ربيع ياسين، المرشح على مقعد العضوية تحت السن، بصحبة والده ربيع ياسين نجم الاهلي الاسيق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، من أجل الدعم بأصواتهما في انتخابات الأهلي.

حيث ارتدى عمر ربيع ياسين ووالده قميص خاص به في انتخابات الأهلي، للدعاية له من أجل الحصول على أصوات الجمعية العمومية في ظل المنافسة القوية على مقعد العضوية تحت السن، والتي تنافس علي نفس المقعد مي عاطف عضو قائمة الخطيب.

محمود الخطيب

ودخل محمود الخطيب مقر النادى الأهلي وسط ترحيب شديد من جانب مؤيديه بالانتخابات، الذين حرصوا على تحيته منتظرين إعلان النتائج رسميا.

وكانت عملية التصويت قد بدأت فى التاسعة صباح اليوم الجمعة لانتخابات مجلس إدارة جديد للنادى الأهلى