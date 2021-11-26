/663131/حزب-الشعب-الجمهوري--احتفالية-طريق-الكباش-تؤكد-تعافي-قطاع-السياحة-ومكانة-مصر-المتميزة-بالمنطقة

أثنى حزب الشعب الجمهوري على المشهد التاريخي الذي ظهرت عليه احتفالية إحياء طريق الكباش بحضور فخامة الرئيس السيسي.

دوت الخليج وأكد الحزب أن احتفالية طريق الكباش رسالة قوية للخارج عن مصر وقطاعها السياحي وقدرتها على التخلص من تداعيات جائحة كورونا. وأشار الحزب أن احتفال افتتاح طريق الكباش هو امتداد للمشاهد التاريخية التي ظهرت جلية خلال احتفال موكب المومياوات الملكية. حزب الشعب الجمهوري : احتفالية طريق الكباش تؤكد تعافي قطاع السياحة ومكانة مصر المتميزة بالمنطقة وأثنى الحزب على الاهتمام الدولي والعالمي باحتفالية طريقة الكباش، مضيفا أن هذه الاحتفالية تساهم بشكل مباشر في إنعاش السياحة في مصر بشكل عام، وفي محافظتي الأقصر وأسوان بشكل خاص.

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