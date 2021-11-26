غدًا...يوم ثقافي لرابطة الطلبة السنغاليين بمصر بمركز التعليم المدني بالجزيرة

/663132/غدايوم-ثقافي-لرابطة-الطلبة-السنغاليين-بمصر-بمركز-التعليم-المدني-بالجزيرة

تقام غدًا السبت رابطة الطلبة السنغاليين بجمهورية مصر العربية اليوم الثقافي بمركز التعليم المدني بالجزيرة في الزمالك ، يأتي ذلك بحضور عدد من المتخصصين والطلاب من السنغال ومصر وعدد من دول غرب أفريقيا، كما يتضمن اليوم الثقافي عدد من الفقرات المتنوعة من ضمنها العلاقات الثقافية بين السنغال ومالي وموريتانيا.

دوت الخليج

فضلًا عن فقرة هامة متعلقة بالشعوب المشتركة للبلدان الثلاثة وأثر الإستعمار عليها وكيفية مواجهتها، والذي سيقدمها إبراهيم باه المسؤول الإعلامي للرابطة الوطنية لطلاب السنغاليين بجمهورية مصر العربية كما سيكون هناك عرض للشخصيات السنغالية وجزء من السينما السنغالية وعرض فني للادوات الثقافية.

كما سيتضمن اليوم الثقافي فقرة بعنوان العلاقات المصرية السنغالية بالتركيز أكثر على الجانب التعليمي والجامعات المصرية وانفتاحها على دول الغرب ( مالي والسنغال وموريتانيا)، والتي تقدمها إيمان الشعراوي الباحثة المتخصصة في الشأن الأفريقي ، وذلك في ظل الدور الكبير الذي تقوم به مؤسسة الأزهر الشريف في تعليم الطلاب الوافدين والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم، فضلًا عن البعثات الذي ترسلها مصر للتعليم في دول غرب أفريقيا.

ويطلق على دولة السنغال رسميا جمهوريّة السنغال وتقع فى جنوب غرب قارة أفريقيا واتخذت من مدينة داكار عاصمة لها و تبلغ مساحتها حوالي 196.712 كيلو متر مربع ويحدها من الشمال دولة موريتانيا‎‎ ومن الغرب دولة مالي، ومن الشرق غينيا، ومن الجنوب بيساو.

وتمتلك السنغال مقومات تجعل منها واحدة من الدول المتقدمة على مستوى القارة، إذ تحتوي على احتياطات من الفوسفات وخام الحديد والذهب والتيتانيوم، وزراعيا تشتهر بالفول السوداني والسمك عبر أكثر من 150 نوعا، والذرة والذرة الرفيعة والأرز والقطن والطماطم والخضراوات الخضراء، والماشية والدواجن.