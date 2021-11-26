مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية يزور داكار لإجراء جلسة مشاورات سياسية

جدة - نرمين السيد - ترأس السفير شريف عيسى، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، جولة المشاورات السياسية على المستوى دون الوزارى بين مصر والسنغال والتى تم استضافتها فى العاصمة داكار، بحضور السفيرة نهى خضر، سفيرة مصر لدى السنغال، حيث استقبله السفير Pierre Faye نائب سكرتير عام وزارة الخارجية السنغالية.



افتتح أعمال جلسة المشاورات السياسية السفير Pierre Faye بينما ترأسها السفير السنغالى Stephan Sylvian SAMBOU مدير الإدارة الأفريقية والمعنى بملفى الاتحاد الإفريقى والايكواس.

وتناولت المشاورات سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة فى مجال الاستثمار والتبادل التجارى والتعاون فى مجال مكافحة الإرهاب، فضلا عن قضايا السلم والأمن فى القارة والتنسيق المشترك والمستمر فى القضايا الإقليمية والقارية والدولية.

كما تباحث الجانبان حول نقل الخبرات المصرية المكتسبة إبان رئاستها للاتحاد الإفريقى خلال عام 2019 إلى الجانب السنغالى الذى سيتولى رئاسة الاتحاد مطلع العام المقبل 2022.

ومن جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية خلال المباحثات على استعداد مصر والتزامها الكامل بالعمل مع كافة مؤسسات الدولة السنغالية لتحقيق الأمن والاستقرار فى القارة بما يضمن تحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشاد السفير السنغالى Sambou بالتجربة المصرية لرئاسة الاتحاد الإفريقى، معربا عن تطلع بلاده إلى الاستفادة من الخبرة المصرية فى هذا المجال، فضلا عن التعاون الثنائى فى مختلف المناحى السياسية والاقتصادية والثقافية وإعداد وتدريب الكوادر البشرية، مؤكدا على أهمية استمرار التعاون الوثيق فى الملفات الثنائية والقارية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وعلى المستوى الثنائى، تم استعراض الدورات التى تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية للدول الأفريقية وإمكانية استفادة السنغال من هذه الدورات، خاصة فى مجال بناء القدرات والتدريب والمجالات الشرطية والفنية وقطاعى الاتصالات والزراعة، فضلا عن فتح المجال أمام الشركات المصرية للدخول إلى السوق السنغالى والاستفادة من الخبرة المصرية فى قطاعات السياحة والصحة والإسكان والطرق. وختاما، تم الإتفاق على استمرار التنسيق الوثيق بين الجانبين المصرى والسنغالى فى مختلف المجالات، وكذا عقد الجولة الثانية من المشاورات فى القاهرة.