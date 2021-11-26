وزير العدل يعرب عن سعادته بالاجتماع بشيوخ القضاة 

جدة - نرمين السيد - أعرب المستشار عمر مروان وزير العدل، عن سعادته بالاجتماع بشيوخ القضاة، وذلك لأن كل منهم له لبنة أقيم عليها صرح القضاء الشامخ، مشيرا إلى أنه يتمنى خلال الفترات القادمة من أعضاء القضاء وضع لبناتهم من أجل المحافظة على المكانة الرفيعة للقضاء المصرى، لما للقضاء من دور مهم فى بناء الجمهورية الجديدة تحت رعاية الرئيس السيسى، مشددا على أن مصر دولة قانون، وأن رجال القضاء عليهم مسئولية كبيرة تجاه وطنهم من أجل رفعة البلاد.



كما وجه المستشار عمر مروان وزير العدل، الشكر إلى المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى قضاة مصر، وأعضاء مجلس الإدارة، على إتاحتهم الفرصة للقاء شيوخ القضاة، أصحاب الوجوه الكريمة، التى لم أكن أستطع أن ألتقى بها مرة واحدة، وإنها لفرصة طيبة أن أشكر نادى القضاة عليها.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذى أقامه نادى القضاة على هامش الجلسة الافتتاحية لمنتدى شيوخ القضاة السنوى، والذى ينظمه النادى على ضفاف بحيرة قارون بفندق أوبرج الفيوم، بحضور المستشار عبد الله عمر شوضة رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار عصام فريد رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار فتحى حنضل النائب الأول لرئيس محكمة النقض والمستشار محمود مسعود النائب الثانى لرئيس محكمة النقض، والمستشار عبد الملك القمص رئيس محكمة استئناف الإسكندرية والمستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وفى نهاية اللقاء تم منح شيوخ القضاة الدروع التذكارية من قبل نادى القضاة وتكريم وزراء العدل السابقين على ما بذلوه من جهود خلال فترة توليهم وعملهم فى خدمة الوطن.

من جهته، قال المستشار محمد صبحى سكرتير عام نادى القضاة، أن اقامة منتدى شيوخ القضاة هذا العام بمحافظة الفيوم، جاء لإلقاء الضوء على طبيعة المحافظة الساحرة وما تتمتع به من ميزات بيئية، وحتى تكون قبلة القضاة وأسرهم بعد ذلك فى قضاء إجازاتهم السنوية، مما يسهم فى دعم وتنشيط السياحة الداخلية.

وأضاف المستشار أبو الحسين قايد الوكيل الأول لرئيس النادى والمتحدث الرسمى للنادى، أن المنتدى الذى يعقد سنويا يهدف لتبادل الآراء والرؤى بين جموع القضاة، وخاصة من الشيوخ الذين اكتمال عطاؤهم ويعد فرصة كبيرة للاستفادة من تجاربهم ورؤيتهم لتطوير المنظومة القضائية.