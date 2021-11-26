صحة الأم والجنين.. مبادرة تستهدف مجتمع خالى من الأمراض المنقولة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ونشرت الوزارة، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، فيديوجرافا، عن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين، والتى تستهدف أن يكون المجتمع خالى من الأمراض المنقولة من الأم للجنين مثل "نقص المناعة البشرى وبكتيريا الزهرى والالتهاب الكبدى". ونصحت الوزارة بزيارة أقرب وحدة صحية، وفى حال اكتشاف مرض سينتقل للجنين سيتابع الحالة أطباء متخصصين وتقديم العلاج بالمجان.

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