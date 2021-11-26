محافظ القليوبية يوجه بإنهاء مشروعات «حياة كريمة» بقرى شبين القناطر

جدة - نرمين السيد - أجرى عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية مفاجئة، اليوم الجمعة، لمتابعة معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بمركز ومدينة شبين القناطر.



وتفقد المحافظ أعمال الصرف الصحى بقرية الحصافة بتكلفة 8 ملايين جنيه، بنسبة تنفيذ 97% جارٍ عمل شبكات الانحدار، كما تفقد أعمال الصرف الصحى بكفر الدير بتكلفة 6 ملايين جنيه وبنسبة تنفيذ 38%، وشدد على سرعة دفع الأعمال لتسلمها فى الموعد المحدد وفقًا للجدول الزمنى.

كما تفقد المحافظ الأعمال الجارية بمجمع خدمات كفر شبين بتكلفة 9 ملايين جنيه، وقد بلغت نسبة التنفيذ 65%، حيث تم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية وجارى إنهاء أعمال التشطيبات الداخلية للواجهات، كما تفقد الأعمال الجارية بمجمع الخدمات الزراعية بنسبة تنفيذ 60%، كما تفقد أعمال تطوير مدرسة كفر شبين "المدرسة الجديدة 1"، والتى تتكون من 14 فصلاً بتكلفة مليون جنيه تقريبًا، حيث تم الانتهاء من أعمال التطوير وقد بلغت نسبه الإنجاز بها حوالى 60%.

واستكمل الهجان، الجولة بمتابعة أعمال رفع كفاءة مركز شباب كفر شبين والتى بلغت نسبة الإنجاز بها حوالى 98%، من خلال الأعمال الإنشائية داخل مراكز الشباب والمدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تهدف إلى رفع كفاءة المركز، حيث يشمل "صالة احتفالات - صالة جيم - صالة مناسبات - حضانة - مكتبة - قاعة حاسب آلى - ملعب متعدد"، وينفذها جهاز تعمير القاهرة الكبرى، حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من التجهيزات وتوريد الأجهزة الرياضية وخلال الجولة تفقد أعمال تمديد كابلات الجهد المنخفض للإنارة العامة بطريق قليوب شبين القناطر، حيث تم وضع قواعد خرسانية للأعمدة وفرد كابلات الكهرباء بإسناد جهاز تعمير القاهرة الكبرى، وذلك لسرعة إنهاء أعمال المرافق المقررة للطريق تمهيدًا لرصف الطريق ضمن الطرق الرئيسية المدرجة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز ومدينة شبين القناطر.

وفى هذا الإطار، تفقد الهجان الأعمال الإنشائية الجارية بمجمع خدمات طحانوب بنسبة تنفيذ 35%، والتى تبلغ تكلفته 9 ملايين جنيه بالإضافة إلى مجمع الخدمات الزراعية والبيطرية بنسبة تنفيذ 50% وبتكلفة تصل إلى 8 ملايين جنيه، كما تفقد الأعمال الإنشائية الجارية بمجمع خدمات نوى بنسبة تنفيذ 47%، إذ تبلغ تكلفته حوالى 9 مليون جنيه كما تم متابعة مجمع الخدمات الزراعية بقرية نوى بنسبة تنفيذ 50% وبتكلفة تصل إلى 8 مليون جنيه بالإضافة إلى تفقد مركز شباب نوى، والذى يتكون من مبنى اجتماعى وملعب وغرف تبديل ملابس وسور بنسبة تنفيذ 70% وبتكلفة تصل إلى 6 ملايين جنيه.

واختتم المحافظ جولته المفاجئة بتفقد المنازل المدرجة ضمن "سكن كريم" والذى يستهدف إحلال وتجديد المنازل القديمة بقرية نوى، حيث التقى بأصحاب المنازل، مؤكدًا على أنه حاليًا يتم بالقرية تطوير ورفع كفاءة شامل عبر توصيل الصرف الصحى والمياه والكهرباء وبناء مجمع خدمات ضمن مبادرة حياة كريمة.

ووجه المحافظ بسرعة إنهاء الأعمال بالمواعيد المحددة وتكثيف العمل لسرعة الإنجاز ورفع معدلات التنفيذ فى مشروعات القطاعات المختلفة المدرجة ضمن أعمال المبادرة.

واستمع من المواطنين بقرى كفر شبين والحصافة وطحانوب ونوى لمطالبهم ووعدهم بدراستها، مؤكدًا أن مبادرة "حياة كريمة" تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها توفير "حياة كريمة" للمواطنين وتحسين ظروف معيشتهم ورفع مستوى جودة الحياة لأهالينا فى تلك القرى.