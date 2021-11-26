الآلاف يتوافدون لزيارة طريق الكباش (صور)

جدة - نرمين السيد - شهد طريق المواكب الكبرى المعروف إعلاميًا بطريق الكباش، اليوم الجمعة، توافد آلاف الزائرين من السائحين والمصريين لزيارة الطريق، وذلك بعد فعالية "الأقصر.. طريق الكباش" التى شهدتها مساء أمس مدينة الأقصر.



وأشاد الزائرين بالفعالية والتى شاهدوها مساء أمس بكل شغف واهتمام، كما أعربوا عن انبهارهم بطريق المواكب الكبرى بعد الانتهاء من مشروع الكشف عنه حيث أصبح متحفًا مفتوحًا ومعرضًا للصور النادرة من القرن 19، مشيرين إلى أن هذه الصور ساهمت فى تعريفهم بالحضارة المصرية العريقة خصوصًا تاريخ طريق الكباش وما تم به من اكتشافات أثرية وأعمال تطوير خلال القرن الماضى، بالإضافة إلى تاريخ معابد الكرنك والأقصر، ومناظر للأعياد والاحتفالات التى كانت تقام فى العصور القديمة، وصور للملوك الذين ساهموا فى بناء هذا الطريق.

ويمكن للزائرين الاستمتاع والتجول فى طريق الكباش من خلال تذاكر زيارتهم لمعبد الأقصر أو معابد الكرنك، ويستطيعوا بتذاكر دخول معبد الأقصر زيارة جزء من هذا الطريق، ويمكنهم استكمال زيارة الجزء الآخر من الطريق بتذاكر دخول معابد الكرنك، ويوجد شباك تذاكر لهما أمام مكتبة مصر العامة، وذلك دون أى زيادة فى الأسعار.

تجدر الإشارة إلى أن فعالية "الأقصر.. طريق الكباش" التى شهدتها مدينة الاقصر مساء أمس، شهدت تغطية إعلامية موسعة حضرها أكثر من 200 من ممثلى وكالات الأنباء والصحف والقنوات التليفزيونية المحلية والدولية والذين قاموا بنقل فعالياتها لكل شعوب العالم.

وتهدف الفعالية للترويج السياحى لمدينة الأقصر كأكبر متحف مفتوح فى العالم وإبراز المظاهر الجمالية والحضارية لها، بالإضافة إلى إبراز ما بها من مقومات سياحية وأثرية متميزة ومتنوعة، لا سيما فى ظل الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروع ترميم صالة الأعمدة بمعابد الكرنك وتطوير نظم الإضاءة بمعبد الأقصر وترميم قاعة الـ14 عمودا بمعبد الأقصر، والانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى المعروف بـ"طريق الكباش".