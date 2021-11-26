مكاسب الحفل الأسطوري.. توافد آلاف الزائرين على طريق الكباش

توافد آلاف الزائرين، منذ صباح اليوم الجمعة، على طريق الكباش أعقاب فعالية أسطورية لافتتاح الطريق أمس الخميس في مدينة الأقصر.

وأشاد الزائرون بالفعالية وأعربوا عن انبهارهم بطريق المواكب الكبرى بعد الانتهاء من مشروع الكشف عنه حيث أصبح متحفاً مفتوحاً ومعرضاً للصور النادرة من القرن ١٩.

وأشار الزائرون الأجانب أن فيديوهات الاحتفالية ساهمت في تعريفهم بالحضارة المصرية العريقة وخاصة تاريخ طريق الكباش وما تم به من اكتشافات أثرية وأعمال تطوير خلال القرن الماضي، إضافة إلى تاريخ معابد الكرنك والأقصر، ومناظر للأعياد والاحتفالات التي كانت تقام في العصور القديمة، وصور للملوك الذين ساهموا في بناء هذا الطريق.