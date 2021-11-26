انت الان تتابع تفاصيل خبر فتح الطيران بين مصر والسعودية في الأربعاء 1 ديسمبر 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الداخلية السعودية فتح الطيران بين مصر والسعودية الأربعاء القادم 1 ديسمبر 2021، وذلك منذ أن عطلت السعودية الخطوط الجوية بين البلدين منذ انتشار الوباء، وذلك للمحافظة على صحة مواطنيها وتجنب نقل العدوى من فرد إلى آخر، وبعد إصدار هذا القرار سيتمكن كلا من المواطنين المتواجدين في كلا البلدين التوجه إلى البلد الأخرى بعد فترة كبيرة من الترقب والانتظار، والآن سنتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الصدد بناءً على ما صرح به الجانب السعودي.

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

أعلن مصدر مسؤول في شركة مصر للطيران بأن موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية سيبدأ من الأربعاء القادم الموافق 1 ديسمبر 2021 لنقل كافة الموطنين المصريين إلى أراضي السعودية فقط ممن حصلوا على تأشيرات دخول سابقة سواء زيارة أو إقامة أو حتى سياحة، وفي هذا الصدد وضحت عدة شروط يجب أن تتوافر لدى الوافدين إليها من كافة بقاع الأرض.

ثم أعلنت وزارة الداخلية التابعة للمملكة العربية السعودية بأنها سمحت لـ 6 دول بالقدوم إليها مباشرة، من دون قضاء 14 يوم خارج أراضيها إلى جانب تطبيق الإجراءات المتعلقة بالحجر الصحي عليهم 5 أيام مهما كانت درجة تحصينهم.

شروط عودة الطيران

وبعدما قدمنا لكم التصريحات والمستجدات التي تخص فتح الطيران بين مصر والسعودية، فلقد أصدرت السعودية قرار بأن رجوع الخطوط الجوية يتضمن مجموعة من الشروط التي يجب استيفائها لدى الوافدين للدخول إلى أراضي المملكة:

يتعين على الفرد الخضوع لتحليل PCR قبل التوجه للمملكة بيومين أي 72 ساعة كي يتسنى لهم التأكد من أنه لا يحمل الفيروس أو غير مصاب به.

ولا يشترط حصوله على أي نوع من اللقاحات المضادة للفيروس.

تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي لمدة 5 أيام.

الرحلات الجوية بين مصر والسعودية

خبر فتح الطيران بين مصر والسعودية يعني عودة تيسير شركة مصر للطيران لتسهيل إجراءات الطيران بشكل طبيعي كما كان قبل ظهور جائحة كورونا، فمثل هذه الأوقات كانت تسير بنحو 150 رحلة أسبوعية للأراضي السعودية، في حين أن بعد خبر تعليق دخول المواطنين المصريين للسعودية؛ فكانت تسير بما يقرب 60 رحلة طيران كل أسبوع للفئات التي تم استثنائها لدخول المملكة إلى جانب السعوديين.

خسائر الطيران المصري

كما صرح العضو المنتدب لشركة مصر للطيران يسري عبد الوهاب بأنه منذ قرار تعليق دخول المصريين إلى الأراضي السعودية الذي صدر من فبراير الماضي؛ وقد تعرضت شركات الطيران المصرية سواء الخاصة أو الحكومية لخسائر فادحة، وقد توقع بأن يزداد معدل تشغيل شركات الطيران بين البلدين تدريجيًا منذ بداية الأربعاء المقبل الموافق 1يسمبر 2021.