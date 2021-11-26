غدا.. انطلاق ورشة عمل الصحافة البيئية فى مصر والطريق إلى COP27

جدة - نرمين السيد - يعقد منتدى القاهرة للتغير المناخى، غدا السبت، تحت رعاية السفارة الألمانية، بالتعاون مع صحيفة الأهرام، ورشة عمل، تحت عن عنوان "الصحافة البيئية فى مصر والطريق إلى COP27"، لرفع الوعى حول قضايا التغير المناخى فى مصر بكل وسائل الإعلام المصرية.



ودعا منتدى القاهرة للتغير المناخى، الخبراء من مصر وألمانيا فى مجالات التغير المناخى والصحافة البيئية، للتحدث إلى الصحفيين البيئيين والعلميين فى مصر، للمشاركة فى الورشة التى تستمر لمدة يوم واحد. ويعمل منتدى القاهرة للتغير المناخى منذ انطلاقه فى عام 2011 كملتقى للخبراء من مصر وألمانيا فى مجالات التغير المناخى واستراتيجيات الطاقة المتجددة وعلوم المناخ جنبا إلى جنب مع صناع القرار والمجتمع المدنى ومجتمع ريادة الأعمال، لتبادل الآراء وترسيخ التواصل والتعاون.

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