محافظ أسوان: زيارة الرئيس السيسى تاريخية.. والمواطن حس بقيمته (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال أشرف عطية محافظ أسوان، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للمحافظة أمس تاريخية، لا سيما وأن الرئيس حرص على الاطمئنان على حال المواطن البسيط، معقبًا: "المواطن الأسوانى حس بقيمته".



وأضاف عطية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، أن المحافظة شهدت أمطار غزيرة أسفرت عن 8 ملايين متر مكعب مياه وهو رقم كبير أسفر عن انهيار 106 منازل من الطوب اللبن. وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمر على الفور بدخول مبادرة حياة كريمة لإعادة إعمار القرى المتضررة، منوهًا بأن ثلثى سكان محافظة أسوان "حوالى مليون مواطن" سيستفيدون من المبادرة.

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