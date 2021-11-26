إقبال كبير على مهرجان عسل النحل بحديقة الأورمان فى الجيزة (صور)

جدة - نرمين السيد - شهد مهرجان العسل المصرى، مساء اليوم، المقام فى حديقة الأورمان النباتية بالجيزة، إقبالًا كبيرًا من قبل الجمهور، خصوصًا الأسر والأطفال حيث اهتم المعرض بتنظيم فعاليات ترفيهية.



ويفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، ومستمر حتى بعد غد الأحد بمشاركة 125 عارضا ومنتجا من مصر وبعض الدول العربية. وافتتح مهرجان العسل المصرى بـ حديقة الأورمان النباتية فى دورته الثالثة تحت شعار"ذهب مصر السائل"، وبمشاركة أكثر من مائة عارض لأنواع مختلفة من العسل.

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