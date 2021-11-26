محافظ شمال سيناء: إجراءات ضد من يتقاعس عن الحصول على التطعيم أول ديسمبر

وأوضح المحافظ، فى تصريح له اليوم الجمعة، أنه ابتداء من أول الشهر المقبل ستكون هناك ضوابط لتنفيذ الإجراءات ضد من يتقاعس عن الحصول على التطعيم الخاص بكورونا، طبقا لتعليمات مجلس الوزراء، وسيتم تصعيد تلك الإجراءات فيما بعد، مناشدا الجميع بضرورة التوجة للتسجيل والحصول على لقاح كورونا من خلال المراكز المنتشرة.
وأضاف محافظ شمال سيناء، أن الطواقم التعليمية كانت من أوائل المسجلين للحصول على التطعيم من معلمين وإداريين وفنيين وعاملين وطلاب، بناء على التعليمات بضرورة تطعيم كل العاملين فى الحقل التعليمى قبل بداية العام الدراسى بالجرعة الأولى كحد أدنى وتم استكمال التطعيم بالجرعة الثانية، وكذلك صرف اللقاح لكل العاملين والطلاب بجامعتى العريش وسيناء وتم تطعيمهم بالتعاون مع مديرية الصحة.
يشار إلى أن مديرية الصحة بشمال سيناء أعلنت عن توافر اللقاحات بفيروس كورونا بمراكز ونقاط التطعيم المنتشرة على مستوى المحافظة، منها : استرازينيكا، سينوفارم، سينوفاك، فايزر، وجونسون لتغطية جميع الفئات.
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