الجيزة توضح التحويلة المرورية الرابعة البديلة عن غلق شارع الهرم «فيديو»

جدة - نرمين السيد - عرضت محافظة الجيزة فيديو توضيحى عن التحويلة المرورية الرابعة البديلة عن غلق شارع الهرم فى المنطقة المحصورة بين تقاطعه مع شارع المحولات وحتى شارع أبوالفرج المواجهة لسنترال الأهرام، فى الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية باتجاه ميدان الجيزة، لإنشاء وحفر محطة مترو أنفاق المطبعة، ضمن الخط الرابع للمشروع الجارى تنفيذه بشارع الأهرام.



وتتضمن التحويلة المرورية كما هو موضح بالفيديو: وتشير التحويلة إلى أن القادم من ميادين الرماية والنصر باتجاه شارع الأهرام، يتوجه يمينا بطريق المنصورية باتجاه مناطق أبوالهول، حتى فتحة الدوران أمام التوحيد والنور والعودة لطريق المنصورية، ثم الدخول لشارع محمد أنور السادات "ترسا سابقا"، مرورا بكوبرى ترسا المستحدث وتقاطع الشارع مع شارعى عز الدين عمر والمحولات، ثم أسفل كوبرى عثمان محرم المستحدث "الطريق السطحى"، ثم الدوران أسفل الكوبرى والعودة لمحور انور السادات ثم الدخول يمينا بشارع محمد سالم اتجاه شارع الأهرام. وعلى الراغبين فى التوجه إلى "مستشفى الهرم، طريق المريوطية، ميدان الرماية"، يتم الدخول لشارع نعمة الله من محور محمد أنور السادات حتى تقاطعه مع شارع الأهرام، ثم الدخول يمينا بشارع الأهرام والدوران والعودة لشارع الأهرام اتجاه المناطق المشار إليها. وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين باتباع تعليمات اللوحات واللجان المرورية لتفادى التكدسات.

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