قومى المرأة : نحلم بأن تنعم المرأة الفلسطينية العظيمة بالأمن والاستقرار

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، إننا نحلم بأن تنعم المرأة الفلسطينية العظيمة بالأمن والأمان والاستقرار، مؤكدة أن القضية الفلسطينية تعد قضية مركزية بالنسبة لمصر، حيث بذلت على مدار التاريخ العديد من الجهود لدعمها ومساندتها.



جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم الجمعة، بكلمة مسجلة خلال فعاليات المؤتمر الدولى رفيع المستوى حول " وضع المرأة الفلسطينية فى أعقاب هجوم مايو 2021"، والذى نظمته افتراضيا وزارة شئون المرأة الفلسطينية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا "الإسكوا". وشددت رئيسة المجلس على ضرورة العمل لوقف معاناة المرأة الفلسطينية، وتعزيز دورها وحمايتها وتمكينها فى مجتمعها، داعية المجتمع الدولى إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأوضاع المعيشية للمرأة الفلسطينية. وأكدت الدكتورة مايا مرسى أنه لا سبيل لاستقرار الشرق الأوسط دون التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، وأعربت عن سعادتها بالمشاركة فى فعاليات هذا المؤتمر الدولى رفيع المستوى للحديث عن المرأة الفلسطينية التى قدمت ومازالت تقدم نموذجا عظيما فى التضحية والصمود والفداء، موجهة التحية والتقدير إلى المرأة الفلسطينية العظيمة.

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