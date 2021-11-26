وزير التعليم يحسم الجدل حول شكل الامتحانات من الابتدائية للإعدادية

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الفنى، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الجمعة، شكل امتحانات الصفوف من الخامس الابتدائى وحتى الثالث الإعدادى.



وكتب وزير التربية والتعليم: "توضيح هام.. امتحانات الصفوف من الخامس الابتدائى حتى الثالث الإعدادى تتم بالنظام المعتاد قبل جائحة كورونا وليست اختبارات مجمعة". يأتى ذلك بعد حالة الجدل التى أثيرت مؤخرا حول شكل الامتحانات من الصفوف الخامس الابتدائى وحتى الثالث الإعدادى.

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