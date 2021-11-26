الصحة: لا وفيات فى حادث التصادم بالعلمين

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن حادث التصادم الذى وقع اليوم الجمعة، بين أتوبيس خاص بشركة، وسيارة نقل بطريق تل العيس بمدينة العلمين، أسفر عن إصابة 39 مواطنا ولم يتسبب فى وقوع وفيات، مشيرا إلى أن الإصابات تراوحت ما بين كسور وجروح وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.



وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة -فى تصريح له- خروج 35 حالة من المصابين، وأن 4 مصابين يتلقون العلاج منهم 3 حالات تحت الملاحظة وحالة واحدة تتطلب تدخلا جراحيا. وأوضح أن وزارة الصحة دفعت بـ12 سيارة إسعاف لنقل المصابين، وأكد توافر أدوية الطوارئ وجميع فصائل الدم فى بنك الدم بمستشفى العلمين.

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