"الإنتاج الحربى" تستعرض أبرز معداتها المشاركة فى Edex2021 (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الإنتاج الحربى، فيديو يتضمن أبرز معداتها المشاركة فى معرض Edex2021. وتنطلق فعاليات معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس ٢٠٢١، يوم الإثنين المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية، ويمتد حتى الخميس 2 ديسمبر.

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