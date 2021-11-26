مهرجان القاهرة السينمائي.. فيفي عبده على السجادة الحمراء: "مش عايز أبقى حولة"

توافد الفنانين على السجادة الحمراء في افتتاح الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المقام فعالياته بدار الأوبرا المصرية.

وكعادة بصمتها في المحافل الفنية، مازحت الفنانة فيفي عبده المصورين أثناء حضورها على السجادة الحمراء قائلة: "ما طلعونيش حولة".

ويشهد حفل الافتتاح عرض الفيلم الإسبانى "المسابقة الرسمية"، لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو فيلم روائي طويل من إخراج ماريانو كوهن، وجاستون دوبرات، ومن بطولة بينيلوبي كروز، أنطونيو بانديراس، وأوسكار مارتينيز، وتدور أحداثه حول رجل أعمال ملياردير يقرر أن يصنع فيلما ليترك بصمته، بحثا عن الأهمية والمكانة الاجتماعية.

تقام الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).