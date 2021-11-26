/663143/ممثل-الاغلبية-يهنئ-النائب-خالد-أبو-الوفا-لفوزه-برئاسة-مركز-شباب-مدينة-سوهاج

هنأ المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، ممثل الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، النائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ، على فوزه برئاسة مركز شباب مدينة سوهاج.

وأضاف رشاد فى برقية التهنئة،"نتقدم بخالص التهنئة وصادق التبريكات إلى السيد النائب / خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، لفوزه برئاسة مركز شباب مدينة سوهاج( الساحة الشعبية)". وتابع ممثل الأغلبية،"مع أطيب الأمنيات الطيبه لسيادته بالتوفيق والنجاح، وتحقيق تطلعات الجمعية العمومية، وتقديم دور حيوي وفعال للارتقاء بمركز الشباب".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ممثل الاغلبية يهنئ النائب خالد أبو الوفا لفوزه برئاسة مركز شباب مدينة سوهاج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.