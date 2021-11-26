مياه أسـيوط: استعـدادات للتعامــل مع بقعة السولار القادمة من محطة شطورة

جدة - نرمين السيد - صرح اللواء مهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، بأن الشركة تلقت فى تمام الساعة الواحدة وعشرين دقيقة ظهر اليوم الجمعة، بلاغا بظهور بقعة سولار أمام مأخذ محطة سكساسة قادمة من محطة مياه شطورة بمركز طهطا.





وأكد اللواء مهندس هشام درة، فى بيان نشرته الشركة القابضة عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، أنه فور إبلاغ الشركة تم عمل فرق طوارئ بمحطتى تل زايد بالبدارى ومحطة مياه صدفا للاستعداد لقدوم بقعة الزيت.

وأضاف أن الشركة فى حالة الاستعداد لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة فى حالة أى طوارئ، موضحَا أنه فى تمام الساعة الخامسة وخمسة عشر دقيقة، تم الإبلاغ بوصول بقعه السولار أمام مأخذ محطتى البدارى وصدفا، وأنه ضمن الإجراءات الإحترازية تم إيقاف المحطة وتشغيل محطات المياه الجوفية لتعويض المواطنين بكمية المياه اللازمة لهم لحين مرور بقعة السولار المرصودة أو التخلص منها بشكل آمن.

وأشار إلى أنه تم إصدار تعليمات لقطاع المعامل بالشركة بتشكيل لجان طوارئ من كيميائيين الشركة فى جميع محطات مياه الشرب الموجودة فى المحافظة لمتابعة حالة البقعة، وسحب العينات من مأخذ وطرود المحطات للاطمئنان على جودة المياه المنتجة.