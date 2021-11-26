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وأكد اللواء مهندس هشام درة، فى بيان نشرته الشركة القابضة عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، أنه فور إبلاغ الشركة تم عمل فرق طوارئ بمحطتى تل زايد بالبدارى ومحطة مياه صدفا للاستعداد لقدوم بقعة الزيت.
وأضاف أن الشركة فى حالة الاستعداد لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة فى حالة أى طوارئ، موضحَا أنه فى تمام الساعة الخامسة وخمسة عشر دقيقة، تم الإبلاغ بوصول بقعه السولار أمام مأخذ محطتى البدارى وصدفا، وأنه ضمن الإجراءات الإحترازية تم إيقاف المحطة وتشغيل محطات المياه الجوفية لتعويض المواطنين بكمية المياه اللازمة لهم لحين مرور بقعة السولار المرصودة أو التخلص منها بشكل آمن.
وأشار إلى أنه تم إصدار تعليمات لقطاع المعامل بالشركة بتشكيل لجان طوارئ من كيميائيين الشركة فى جميع محطات مياه الشرب الموجودة فى المحافظة لمتابعة حالة البقعة، وسحب العينات من مأخذ وطرود المحطات للاطمئنان على جودة المياه المنتجة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مياه أسـيوط: استعـدادات للتعامــل مع بقعة السولار القادمة من محطة شطورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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