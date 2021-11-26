هانى الناظر يحذر من تخفيف الملابس خلال الفترة المقبلة: حافظوا على أنفسكم

جدة - نرمين السيد - حذر الدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومى للبحوث السابق، من تخفيف الملابس خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة بداية من يوم الإثنين ثم انخفاضها بشدة يوم الخميس.





وكتب الناظر، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "وأنا أتابع منذ قليل خرائط الطقس على الأقمار الصناعية الدولية لاحظت أن هناك توقعات بارتفاع درجات الحرارة اعتبارا من غد لتصل يوم الإثنين لحوالى 30 درجة مئوية ثم تنخفض بشدة لتصل الخميس القادم بإذن الله لحوالى 20 درجة مئوية، لهذا أناشد حضراتكم الحذر وعدم تخفيف الملابس الأيام القادمة والحرص الشديد". وتابع: "الارتفاع ثم الانخفاض السريع فى حرارة الجو يؤثر بشكل سلبى على الجهاز المناعى مما يعرضنا للإصابة بنزلات البرد الشديدة فحافظوا على أنفسكم وخاصة على الأطفال الصغار، يحفظكم الله جميعا".

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