غدا .. قطع المياه عن 3 مدن فى الدقهلية لمدة 15 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، أنه سيتم غدًا السبت، قطع المياه عن بعض المناطق بمدينة المنصورة وتشمل مناطق وشوارع: محمد فتحى والمدير وفروعه وميدان الشيخة عائشة، فى الفترة من 9 صباحًا حتى 3 عصرًا من ذات اليوم، وفى الفترة من 9 مساء السبت حتى الساعة 6 من صباح يوم الأحد؛ وذلك لإجراء أعمال ربط خطوط مياه شرب بشارع محمد فتحى مع شارع المدير غربى المنصورة ضمن أعمال تطوير العشوائيات.





وأضاف مختار فى تصريح، اليوم الجمعة، أنه سيتم قطع المياه عن مركز ومدينة طلخا وجزء من مدينة نبروه فى الفترة من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 4 عصر يوم السبت، وذلك لإجراء أعمال إحلال وتجديد داخل محطة معالجة طلخا. جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناءً على التقرير الذى ورد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، وشدد مختار على رؤساء الأحياء والمراكز فى كل من غرب المنصورة وطلخا بالتنسيق مع مسؤولى شركة مياه الشرب بسرعة العمل وإنهاء الأعمال خلال الفترات الزمنية المحددة وعودة المياه مرة أخرى حرصًا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين، مؤكدًا ضرورة اتباع الأصول الفنية الواجبة للأعمال التى يتم تنفيذها. وأهابت محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطنى المناطق المتأثرة بانقطاع المياه فى كل من المنصورة وطلخا ونبروه والوحدات المحلية التابعة، والمصالح والمستشفيات والمخابز نطاقها بضرورة العمل، لاتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترات الانقطاع المعلن عنها.

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