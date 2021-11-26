خلال أشهر.. الآثار تكشف عن متاحف سيتم افتتاحها (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى وزيرى أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إن جميع وسائل الإعلام تتغنى بالعرس الرائع الذى حدث أمس بافتتاح طريق الكباش، وهو مجهود منذ 2006 بالتخطيط لفتح الطريق كما كان فى العصر القديم.





وأضاف وزيرى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، أن مصر أبهرت العالم، مؤكدًا أن طريق الكباش يعتبر أقدم طريق عرفته البشرية منذ أكثر من 3000 عام. وأوضح أمين عام المجلس الأعلى للآثار، أن الاحتفالية لم تتحدث عن طريق الكباش فقط ولكن عن مدينة الأقصر كلها، لافتًا إلى أن أنشودة آمون كانت تتغنى بالإله آمون وتقديم القرابين وتتحدث عن اتحاد مصر العليا والسفلى. وأشار إلى أن مصر ستشهد افتتاحات قريبا مثل متحف عواصم مصر وقصر محمد على بشبرا والمتحف اليونانى الرومانى، وخلال بضعة أشهر فقط سيتم افتتاحها، متابعًا: "المتحف المصرى الكبرى هايكون مفاجأة تانية خالص مش هانقدر نتكلم عليها دلوقتى".

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