القباج: حفل الكباش كتب صفحة جديدة براقة فى تاريخ 7 آلاف سنة

جدة - نرمين السيد - أعربت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، عن سعادتها لمشاركتها فى الحفل التاريخى لافتتاح طريق الكباش بمحافظة الأقصر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، والسيدة قرينته، فى حدث مهيب ليعيد ربط معبد الكرنك بمعبد الأقصر ليكتب صفحة جديدة براقة فى تاريخ 7 آلاف سنة.





وكتبت نيفين القباج، عبر حسابها الشخصى على موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "تزداد أيام مصر الزاهية زهوًا.. ترتفع هاماتُنا فى فخرٍ وعزة.. مصر القوية الأبية البهية تتحدث عن نفسها.. يحقق وطننا الغالى وثبات فى طريق الحضارة والرقى.. ينهض أولاده بسواعدهم العتية ليجلوا الحجر ويصقلوه فيزدان جمالاً وبهاءً.. ويتشكل تاريخًا جديدًا يجمع بين مجد الماضى ونهضة الحاضر.. ترسمه قلوب تقهر المحن وتوحد الوطن".

واستطردت: "فى الأقصر الشاهقة مدينة الشمس والنور، تشهد جدران المعابد الفرعونية بتعاون وثيق بين الرجل والمرأة، تعمل يدا بيد مع الرجل يدعمها لتصبح عالمة وحاكمة، يقدرها ويحترمها العالم، وبالتزامن مع اليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة، تعود الدولة الحديثة تُثِّمن المرأة وتسعى نحو إعادة شأنها وتمكينها لتكون أساساً للدولة الحديثة، كما كانت منذ العهود الأولى".

وهنأت وزيرة التضامن، جميع المصريين بهذه المناسبة، مقدمة رسالة شكر للرئيس السيسى، لاتخاذه قرارات النهضة الشاملة بقوة وعزم فى كل مناحى الجمهورية.

وتابعت: "كما أهنئ رئيس الوزراء وأشد على يديه لتحمله كثير من المهام الصعبة التى يحقق فيها إنجازات متجددة، كما أهنئ وأحيى زميلى العزيز المثقف والمبدع وزير السياحة الدكتور خالد العنانى الذى قدم لوحتين فنيتين ستخلدان فى التاريخ المصرى الحديث نزهو بهما أمام أبناءنا وأحفادنا، وهما حفل نقل المومياوات الملكية وحفل إعادة إحياء طريق الكباش، لتستمر مصر نحو استكمال طريق البناء والنهضة، وتضيف لبلادنا مجدا جديدا بين أمجاد الحضارة والرقى".

واختتمت قائلة: "مصر تنطلق وتعبر المسافات فى طريق الحضارة".