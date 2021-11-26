صور.. البابا تواضروس يكرم خريجى المعهد المسكونى للشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - كرم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، دفعة جديدة من خريجى المعهد المسكونى للشرق الأوسط التابع لمجلس كنائس الشرق الأوسط والاتحاد العالمى المسيحى للطلبة.





وحضر الاحتفالية عددٌ من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد وقياداته وممثلو مجلس كنائس الشرق الأوسط، والاتحاد العالمى المسيحى للطلبة. وألقى البابا تواضروس، كلمة هنأ خلالها الخريجين، كما ألقى بعض الحضور كلمات، إلى جانب كلمة لأحد الخريجين. واختتم اللقاء بتكريم الخريجين بيد البابا تواضروس، والتقاط الصور التذكارية مع قداسته.

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