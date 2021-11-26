القنوات الناقلة لبطولة كأس العرب 2021

نجحت مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، من خطف وإمتلاك حقوق البث، لبطولة كأس العرب 2021.

ويكشف دوت الخليج التفاصيل:

وأعلنت شبكة بي إن سبورت، عبر قنواتها منذ قليل من إمتلاك بطولة كأس العرب 2021، والتي تحتضنها الأراضي القطرية.

وتبـث جـمـيـع مـبـاريـات كـأس الـعـرب عـلـي قـنـوات الـكـاس الـقـطـريـة 1 ، 2 الـمـفـتـوحـة وقـنـوات بـيـن سـبورت الـمـفـتـوحـة

وتنطلقب طولة كأس العرب في نهاية شهر نوفمبر الجاري، حتى الـ 18 من ديسمبر القادم.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات الجزائر ولبنان والسودان.

ويستهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس العرب بمواجهة لبنان في الثالثة عصر يوم الأربعاء المقبل.

كارلوس كيروش

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني قائمة اللاعبين النهائية المشاركين في بطولة كأس العرب المقرر اقامتها بالدوحة خلال الفترة من 30 نوفمبر الحالي وحتى 18 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك بعد سلسلة اجتماعات تخللها مشاهدة جميع مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز التي اختتمت اليوم، وشملت القائمة 23 لاعبا روعي فيها استثمار ظروف الاختيار في تفعيل سياسة تقديم وجوه وأجيال جديدة استعدادا للارتباطات المستقبلية واسهاما في اتساع قاعدة المنتخب، وجاءت على النحو التالي:

قائمة المنتخب في بطولة كأس العرب:

حراسة المرمي:محمد الشناوي و محمد صبحي و محمود جاد

الدفاع :أكرم توفيق و أحمد فتوح و محمود الونش و أيمن أشرف و أحمد ياسين و محمد عبد المنعم و مروان داود.

الوسط : حمدي فتحي و عمرو السولية و مهند لاشين و إمام عاشور و عمر كمال عبد الواحد مصطفي فتحي و أحمد رفعت و محمد مجدي أفشة و حسين فيصل.

الهجوم : محمد شريف و أحمد سيد زيزو و مروان حمدي و أسامه فيصل .