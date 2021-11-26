السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي تشهد قبلات أحمد الفيشاوي المثيرة لزوجته

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أثار الفنان المصري أحمد الفيشاوي كعادته الجدل، بسبب قبلاته المثيرة لزوجته، أثناء ظهورهما على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال 43.

دوت الخليج يرصد حالة الجدل التي أثارها الفنان أحمد الفيشاوي بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بسبب قبلاته لزوجته.

إطلالة أحمد الفيشاوي وزوجته

ظهر الثنائي أحمد الفيشاوي وزوجته على السجادة الحمراء بإطلالة سوداء كلاسيكية عكست فخامتهما.

انطلاق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

أطلقت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، حفل افتتاح دورته ال 43 بداية من اليوم 26 نوفمبر، على أن يستمر حتى 5 سبتمبر المقبل.

موعد إنطلاق فعاليات يوم صناعة السينما

وتنطلق يوم صناعة السينما للشباب، التي تقام للمرة الأولى ضمن النسخة الرابعة من أيام القاهرة لصناعة السينما، في الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر بالشراكة مع مركز السينما العربية.

ويستهدف يوم صناعة السينما للشباب، مساعدة الطلاب المختارين لبدء مشوارهم في صناعة السينما، بمساعدة المتحدثين الذين يقدمون خبراتهم، ليبنوا جسراً بين الخبرة الأكاديمية وأرض الواقع.

مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43

هذا وكشف مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43 عن البوستر الرسمي للهرجان، والذي يتضمن العديد من العناصر التي تعبر عن ماهية المهرجان، إذ يتضمن شعاره الرسمي "إيزيس" التي تحمل الهرم الذهبي، وأشار محمد حفظي رئيس المهرجان ت إلى أن الهرم الذهبي هذا العام تم تصميمه على هيئة سلم ذهبي ومرآة، ويعد اختيار هذين العنصرين نابع من قناعة إدارة المهرجان بأن السينما ما هي إلا مرآة للمجتمع، وركن أصيل لثقافة كل شعب، مؤكدًا أن المهرجان يُصر هذا العام على تحدي كل الظروف التي يمر بها العالم، من خلال السينما التي تعبر عن الاختلاف والتعددية.

مهرجان القاهرة السينمائي يكرم نيللي بجائزة الهرم الذهبي

هذا وقرر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، منح الفنانة الكبيرة نيللي، جائزة «الهرم الذهبي التقديرية» لإنجاز العمر، خلال حفل افتتاح فعاليات دورته الـ43، وذلك تقديرًا لمسيرتها المهنية التي بدأت في مرحلة مبكرة من طفولتها، حيث قدمت العديد من الأعمال البارزة.

من جانبه، قال محمد حفظي، رئيس المهرجان: "إننا سعداء بمنح الفنانة نيللي جائزة الهرم الذهبي، التي تعد أكبر وأهم جائزة في المهرجان، وذلك تقديرا لمسيرتها الفنية الحافلة بالعديد من الأعمال الهامة".

تابع "حفظي": "نيللي فنانة عظيمة ذات موهبة استثنائية، ظهرت ملامحها في مرحلة مبكرة من طفولتها، واستمرت لسنوات طويلة حيث قدمت أعمال مزجت فيها بين التمثيل والرقص والغناء، ذلك الأمر الذي ميزها عن فنانات جيلها، وجعلها إحدى أبرز النجمات الاستعراضيات حتى يومنا هذا".