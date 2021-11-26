/663148/شحاته-ابوزيد-عن احتفالية-طريق-الكباش-مصر-تنافس-نفسها-بقيادة-السيسي-في-إبراز-حضارتها-الضخمة-المتفردة

هنأ النائب شحاته ابو زيد، عضو مجلس النواب، القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي، وكافة المسؤولين بالحكومة على النجاح العالمي المبهر، لحفل افتتاح طريق الكباش في الأقصر، مؤكدا انه كان حفلا مبهرًا وأسطوريا بمختلف المقاييس هز العالم وتابعه عشرات الملايين احتفاءا بالحضارة المصرية القديمة، التي لا تزال تبهر العالم بسحرها وروعتها.

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واشار ابو زيد في بيان له اليوم، الي الاحتفاء العالمي الضخم بالحدث ومقارنته بحفل نقل المومياوات الملكية في أبريل الماضي، بما يؤكد أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي وبحضوره وتشريفه، تصر على إعادة تقديم كنوزها السياحية للعالم وتعريف الجميع بالآثار المصرية الخالدة.

شحاته ابوزيد عن احتفالية طريق الكباش: مصر تنافس نفسها بقيادة السيسي في إبراز حضارتها الضخمة المتفردة

وأوضح عضو مجلس النواب، أن طريق الكباش الأسطوري الذي يمتد نحو 2.7 كم بمحاذاة النيل، قطعة أثرية فريدة لا نظير لها على مستوى العالم، كما ان توجيهات الرئيس السيسي للاحتفال به لتضيف للسياحة المصرية رواجا آخر في العالم وتظل هذه الاحتفالات الضخمة هى حديث الجميع.

ولفت النائب شحاته ابو زيد، إلى ما قالته وسائل الإعلام العالمية، أن مصر تنافس نفسها تحت قيادة الرئيس السيسي في إبراز حضارتها القديمة المتفردة للعالم وتقديمها في احتفالات متوهجة تليق بها، وباسم مصر الخالد عبر التاريخ.

وشدد عضو البرلمان: إن السنوات الماضية شهدت اهتماما فائقا بالسياحة المصرية والآثار المصرية مع التجهيز لافتتاح المتحف المصري الكبير في العالم المقبل.