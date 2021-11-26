/663150/قائمة-محمود-الخطيب-الأبرز-بعد-فرز-50--من-صناديق-انتخابات-الأهلي

شهدت نسبة الأصوات الإنتخابية لمجلس إدارة النادي الأهلي الجديده، بعد فرز أكثر من نصف صناديق الإنتخابات، على تقدم قائمة محمود الخطيب.

ويكشف دوت الخليج التفاصيل:

وعاد خالد مرتجي امين الصندوق في قائمة محمود الخطيب، في التقدم في نسبة الأصوات بعد فرز أكثر من 50 % من نسبة صناديق الإنتخابات، على منافسة خالد الدرندلي.

وتقدم محمد الجارحي ومي عمر من قائمة الخطيب، في نسبة الأصوات على عمر ربيع ياسين، على مقاعد الضوية تحت السن.

فيما اكتسحت قائمة محمود الخطيب على نسبة التصويت بعد فرز أكثر من نصف الأصوات، في مقاعد العضوية فوق السن.

وتوقع الجميع أن يفوز محمود الخطيب بمنصب الرئاسة نظراً لما قدمه من إنجازات هو ومجلسة خلال الدورة الماضية.

وأغلق باب التصويت في انتخابات الأهلي منذ دقائق، بعد بدايته منذ السابعة صباحاً، في أجواء احتفالية بين اعضاء الجمعية العمومية.

كما جائت المؤشرات الأولية لاعداد المصوتين في انتخابات الأهلي تقترب من 21 الف صوت.

وغابت وفود النادي الأهلي في أول يوم من انطلاقة الإنتخابات، بالرغم من العمل من أمس، ليشهد اليوم الختامي، علي توافد معظم أعضاء النادي الأهلي، للإدلال بصوتهم في الإنتخابات، وحسم مجلس إدارة الأهلي للفترة القادمة.

تراجع خالد مرتجي

وكشف مصدر من داخل النادي الأهلي، عن تقدم خالد الدرندلي، على خالد مرتجي، في الأصوات حتى الأن في أول الصناديق.

ويدخل خالد مرتجي، انتخابات النادي الأهلي، في قائمة محمود الخطيب، على مركز أمانة الصندوق، وفي الجانب المقابل يدخل الدرندلي على نفس المركز فردي.

عماد متعب وحسام غالي

شهد انتخابات النادي الأعلي على تواجد عماد متعب نجم الأهلي السابق، داخل النادي من أجل الإدلاء بصوته في الإنتخابات.

وأعطى متعب صوته للخطيب وقائمته بالكامل، في إشاره منه بتدعيمه لرئيس الأهلي الحالي مشيراً أنه راضي عن فترته الماضية بالنادي الأهلي.

قائمة محمود الخطيب

وتضم قائمة محمود الخطيب مجموعة من الكفاءات والخبرات المالية والإدارية فوق السن وتحت السن وهم: العامري فاروق نائبًا وخالد مرتجي أمينًا للصندوق ‏والعضوية ‏فوق السن: دكتور محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين وفي العضوية تحت السن: محمد الجارحي ومي عاطف.