/663153/أمير-مرتضى-لن-نجدد-لجميع-اللاعبين-البعض-يشكل-عبئ-مالي-على-الزمالك

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك، حول الفترة القادمة بنادي الزمالك بعد عودتة مرة أخرى للإشراف على الكرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أمير مرتضى في تصريحات صحفية: "تم الاستقرار على تعيين مدرب عام ومدرب مساعد بالجهاز المعاون لكارتيرون، كما تم اختيار الأسماء وسيتم طرحها على المدرب قبل إعلانها بشكل رسمي".

وأضاف: "هناك تقييم شامل لكل اللاعبين خلال الفترة المقبلة، وقد يرحل من يُشكل عبئًا ماليًا على النادي، وذلك في حالة وجود بدائل مميزة قادرة على صناعة الفارق مع الفريق".

وأكمل: " لن نجدد لجميع اللاعبين، سنعمل على تقييمهم مرة أخرى لنقوم بالتجديد لمن يستحق فقط، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها الزمالك".

مصدر بالزمالك يكشف عن الراعي الرسمي الجديد وموعد الظهور

قال المصدر: "سيكون هناك تغير قوي في قميص الزمالك، في مباراته القادمة".

وأضاف: "سيكون هناك راعي جديد يظهر على قميص الزمالك، يزين الفنلة البيضاء".

وأكمل: "وعن الراعي الرسمي لقميص الزمالك سيكون إعلان بنك "CIB".

واختتم: "وجود راعي رسمي للزمالك قوي مثل هذا سيكون إضافة قوية، تزين قميص النادي، ودخل جيد للنادي في فترة الأزمات المادية التي يعاني منها الفترة الأخيرة".

تصريحات باتريس كارتيرون

وقال كارتيرون خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الفريق بدأ يستعيد جزء من الثقة المفقودة بسبب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة، وكان هناك إصرار على الفوز".

وأضاف كارتيرون أن الفريق كان يسعى لتسجيل هدف ثاني ولكن لم ينجح في ذلك رغم الفرص التي سنحت للزمالك على مدار الشوطين، موضحا أنه يعتمد على جميع اللاعبين في ظل ضغط المباريات وعدم حصول اللاعبين على راحة كافية.

وأكد المدير الفني للزمالك أنه يحرص على تجهيز جميع اللاعبين للمشاركة في أي وقت، وأضاف أن أحمد فتوح لعب جناح أيسر وشارك فيها من قبل كما أن إسلام جابر وعبد الله جمعة يلعبان في أكثر من مركز، مضيفا أنه في حالة الخسارة سيتعرض للانتقادات، وفي حالة الفوز الجميع سيشيد به، وأضاف أن جوارديولا المدير الفني للسيتي يلعب بدون مهاجم ولا يتعرض للانتقادات.

وأضاف أن الفريق سيحصل على راحة الفترة المقبلة لمدة أسبوع قبل استئناف التدريبات لمباراتي الدوري في ديسمبر، خاصة وان جدول الدوري غريب.