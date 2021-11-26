الصحة : نتواصل مع الصحة العالمية لجمع البيانات حول متحور«نو»

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر جديدة" الذى يقدمه الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات على قناة "أى تى سى"، مساء اليوم، أن وزارة الصحة تشارك وتتواصل بشكل مباشر ودائم على مدار الساعة مع الهيئات البحثية العالمية ومنظمة الصحة العالمية من أجل جمع البيانات حول السلالة الجديدة لفيروس كورونا "نو".

وطالب المواطنين بالذهاب إلى مراكز التطعيم والعمل على أخذ التطعيم ضد فيروس كورونا وذلك من أجل زيادة الحماية لهم، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على وضع صحى آمن.

وأوضح أن الفيروسات لا تستطيع الحياة دون كائن حى تعيش وتتكاثر من خلاله، فهى دائما كلما كون جسم الكائن الحى مناعة ضد الفيروس يبدأ الفيروس فى المحاولة والتعايش والهروب؛ لذا يبدأ فى التغيير من شكله لكى يخدع الجهاز المناعى للكائن الحى، لافتًا إلى أن التحورات الفيروسية هى الطبيعة الخاصة بكل الفيروسات سواء كان كورونا أو غيره.

وقال إن حجم الإصابات بالمتحور الجديد فى دولة جنوب إفريقيا تبلغ 77 إصابة، وفى دولة بتسوانيا 6 إصابات، وإجمالى الاصابات المؤكدة التى تم الإعلان عنها حتى الآن على مستوى العالم وصل 87 إصابة، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام قليلة جدا حتى هذه اللحظة ولكن التغيرات هى التى وضعت هذا التحور فى بؤرة اهتمام المنظمات الصحية العالمية والمنظمات البحثية العالمية.